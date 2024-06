Volley Modica, confermato il centrale Andrea Raso

Sport

Per lui sarà il settimo campionato con la maglia biancazzurra

Continuano le riconferme in casa Avimecc Volley Modica, che inizia a costruire il roster per il prossimo campionato di serie A3, partendo dallo “zoccolo duro” delle passate stagioni.

E dopo quella di Stefano Chillemi, Vincenzo Nastasi, Pedro Putini e del tecnico Enzo Distefano, non poteva mancare quella di Andrea Raso (nella foto).

Per il centrale classe 1996, originario di Sciacca, sarà il settimo campionato con la maglia biancoazzurra.

“Andrea Raso – spiegano i dirigenti dell’Avimecc Volley Modica – è uno dei giocatori che conosciamo meglio sia dal punto di vista umano, sia dal punto di vista tecnico. Di lui ci fidiamo moltissimo. È con noi da sette anni e ormai possiamo considerarlo modicano di adozione, quindi avendo scelto di ripartire dallo zoccolo duro delle passate stagioni riconfermarlo anche per il prossimo campionato pensiamo sia stata un’ottima base di partenza per la squadra e soprattutto per lo spogliatoio”.