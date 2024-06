Volley Modica, riconfermato lo schiacciatore Riccardo Capelli

Sport

Inizierà la terza stagione consecutiva con la maglia del sestetto allenato da coach Distefano

Quinta riconferma in casa Avimecc Volley Modica in vista del prossimo campionato di Serie A3 di pallavolo. Per il terzo anno consecutivo, infatti, resta all’ombra del Castello dei Conti lo schiacciatore Riccardo Capelli (nella foto). Il classe 2000, infatti, è arrivato in biancoazzurro nella stagione 2022/2023, dopo le esperienze accumulate con Vero Volley Monza, Aurispa Libellula Lecce e BCC Castellana Grotte.

Brianzolo di 198 centimetri, Riccardo Capelli ha dimostrato in questi anni il suo valore e non solo tecnico e la sua permanenza a Modica è stata voluta fortemente da tutto l’ambiente biancoazzurro.

“La riconferma di Riccardo Capelli – spiegano i dirigenti dell‘Avimecc Volley Modica – non è stata mai in discussione da parte nostra. Riccardo sarà un nostro punto di forza anche per la prossima stagione e noi faremo affidamento alle sue doti tecniche e umane e alla sua esperienza accumulata in questi anni. Capelli – concludono – sarà per noi una risorsa preziosa per il prossimo campionato di serie A3 che ancora una volta si preannuncia molto competitivo”.

Per il terzo anno consecutivo, dunque, Riccardo Capelli sarà una delle bocche di fuoco modicane e farà parte dello zoccolo duro della squadra voluto da coach Enzo Distefano.