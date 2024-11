Al Policlinico di Catania seminario sulla donazione del sangue

Sanità

Si svolgerà dopodomani giovedì 28 novembre, dalle ore 8.30 nell’Aula Cast dell’Edificio 8

“Ogni ricerca, ogni cura sarebbe vana senza il contributo fondamentale dei donatori di sangue”. La frase stampata all’interno di un cuore campeggia nella locandina dell’evento formativo promosso dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” dal titolo “Dona vita, dona sangue: dalla comunicazione al cambiamento culturale per un gesto semplice tra solidarietà e salute”. Il seminario si svolgerà dopodomani giovedì 28 novembre, dalle ore 8.30 nell’Aula Cast dell’Edificio 8 del Policlinico “Rodolico”.La donazione di sangue è indispensabile per alcune categorie di pazienti bisognosi di cure a volte molto pesanti che possono creare problemi ematologici quali “effetti collaterali”.Il numero delle donazioni volontarie purtroppo non è sempre lo stesso, i diagrammi sono spesso in picchiata, specialmente in alcuni periodi dell’anno, normalmente alla fine della primavera e durante il periodo estivo. Così il mantenimento della terapia trasfusionale dei pazienti oncologici, talassemici e chirurgici rischia di non poter essere assicurato, così come nei grandi interventi. La Sicilia fortunatamente riesce ancora a far fronte alle esigenze di emazie, bilanciandosi tra province meno e province più ricche di donazioni di sangue. Ma il rischio di non potercela fare diventa sempre più alto e bisogna intervenire subito..A tale scopo l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G.. Rodolico – San Marco”, tra tutte le iniziative volte a sensibilizzare le donazioni, ha promosso anche l’evento formativo nel quale si cercherà di analizzare le cause che stanno alla base dei dati per nulla confortanti, per cercare di trovare la chiave di volta che riesca ad invertire il trend e ad incentivare le donazioni anche da parte di chi, per assenza di una convincente comunicazione da parte delle istituzioni o per fattori culturali, decidono di astenersi.Ad intervenire durante il seminario saranno Sebastiano Costanzo, direttore dell’UOC Medicina Trasfusionale, Rosamaria Rosso responsabile del Servizio Talassemia, Francesco Di Raimondo direttore dell’UOC Ematologia e Trapianto di Midollo Osseo, Giuseppe Carpinteri, direttore del Dipartimento delle Emergenze-Urgenze, Paola Noto direttore dell’UOSD MCAU del San Marco, Roberto Lisi responsabile dell’UOSD Talassemie ed Emoglobine dell’Arnas Garibaldi, Giovan Battista Ruffo responsabile UOSD Talassemia ed Emoglobinopatie dell’ospedale Civico di Palermo, Rosario Battiato dell’Associazione San Marco e Rita Vasta dell’Avis di Acireale. Importante sarà la presenza di Giacomo Scalzo, direttore del Centro Regionale Sangue della Regione Sicilia che illustrerà gli ultimi dati delle donazioni nella provincia di Catania. A moderare l’incontro saranno i giornalisti Michela Petrina, addetto stampa dell’AOUP “Rodolico – San Marco” e Massimo Cappellano addetto stampa dell’Asp di Catania.Responsabili scientifici del seminario, valido per i crediti ECM, sono il direttore sanitario Antonio Lazzara e il direttore della Medicina Trasfusionale, Costanzo. L’organizzazione è stata curata dall’UOS Educazione alla Salute ed in particolare dalla responsabile Giuseppina Grasso e da Carmela Calaciura con la collaborazione dell’UOS Formazione e Aggiornamento diretta da Angelo Gambera.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA