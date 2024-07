Così l’emicrania lascia la sua “impronta” nel cervello dei bambini

lo studio

Lo studio dei ricercatori dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma su struttura e connessioni aree cerebrali nei bimbi

L’emicrania modifica la struttura del cervello in maniera progressiva fin dall’infanzia. Corteccia cerebrale più sottile rispetto ai soggetti sani, permeabilità dell’intestino e modalità diverse con cui alcune aree del cervello «parlano» tra di loro, sono le «impronte» della malattia riscontrate dai ricercatori dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù su struttura e connessioni aree cerebrali nei bambini. La ricerca, finanziata dal Ministero della Salute e dall’International Headache Society, è stata condotta in due fasi dagli esperti dell’unità di Neurologia dello sviluppo, Neuro-imaging funzionale e Fisica sanitaria dell’ospedale su 100 bambini e adolescenti affetti da emicrania (malattia neurologica che colpisce oltre 1 bambino su 10) e su un gruppo di controllo composto da 100 coetanei senza malattia. I risultati hanno portato alla scoperta di alcune differenze tra emicranici e sani, attraverso la risonanza magnetica e la tecnica di analisi “morphometric similarity» rilevando diverse modalità di connessione tra aree cerebrali, soprattutto quelle coinvolte nelle funzioni esecutive e nell’elaborazione degli stimoli del dolore e, in corrispondenza delle stesse aree, anche una riduzione dello spessore della corteccia cerebrale.