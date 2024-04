Cuori in spiaggia a Giardini Naxos contro la chiusura della Cardiochirurgia pediatrica

Taormina

Ancora una volta i genitori dei piccoli pazienti si mobilitano con una manifestazione prevista il 27 aprile

Settanta cuori in spiaggia di Giardini Naxos, pari al numero dei deputati all’Assemblea regionale siciliana. E’ l’iniziativa dei genitori della cardiochirurgia pediatrica di Taormina, in programma il 27 aprile alle 10 per sensibilizzare i parlamentari a scendere in campo contro la chiusura del centro.

«Il 31 luglio scade l’ultima deroga concessa al governo regionale per il mantenimento del centro – affermano i genitori -. E’ necessario quindi che il presidente della Regione, Renato Schifani e tutti i deputati siciliani chiedano al governo nazionale la tanto attesa deroga. Il Ministro Schillaci ha assicurato la piena volontà del governo ma serve la richiesta ufficiale della Regione. Non permetteremo ancora di giocare con la vita dei nostri figli e siamo stanchi di vivere con la paura di non poter far curare i nostri ragazzi nel centro che da sempre li ha in cura».