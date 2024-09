Giornata mondiale del cuore, a Palermo 277 screening gratuiti

L'iniziativa

Nel centro commerciale La Torre l’iniziativa è stata promossa dalla World Heart Federation

Per la Giornata mondiale per il cuore sono stati eseguiti ieri 277 screening cardiologici gratuiti nel centro commerciale La Torre di Palermo. L’iniziativa è stata promossa dalla World Heart Federation, i cittadini hanno potuto usufruire di visite cardiologiche complete, con misurazioni della pressione arteriosa, elettrocardiogrammi ed ecocardiogrammi, eseguiti da medici specialisti. L’obiettivo principale è sempre quello di individuare precocemente eventuali patologie cardiache e prevenire tra adulti, giovani e bambini, eventuali malattie cardiovascolari.

Circa il 4% delle persone controllate con anomalie