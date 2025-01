Il Codacons propone un app per monitorare in tempo reale il percorso di un parente in pronto soccorso

SANITÀ

Un'innovazione tecnologica nella gestione della comunicazione tra i sanitari e i familiari dei pazienti

Un’app che consente di monitorare in tempo reale il percorso di un paziente in pronto soccorso direttamente da smartphone, tablet o pc. E’ l’innovazione tecnologica proposta dal Codacons. Al momento dell’accesso in ospedale il paziente riceverà un codice univoco per accedere al servizio accompagnato da semplici istruzioni per condividere l’accesso con familiari, amici o referenti. Attraverso questo sistema sarà possibile ricevere aggiornamenti costanti sul codice colore di priorità assegnato, monitorare le prestazioni sanitarie ricevute, lo stato del trattamento e visualizzare la fase del percorso del paziente

Il sistema, spiega l’associazione di consumatori, è stato progettato per garantire la massima tutela della privacy. Il codice univoco non verrà fornito a pazienti minorenni, a coloro impossibilitati a rilasciare il consenso informato, a chi arriva in codice rosso o a chi viene inserito in percorsi specifici per possibili violenze di genere, consentendo così agli ospedali di attivare i protocolli previsti per queste situazioni particolari.

L’app consentirà ai pazienti di selezionare chi potrà monitorare la loro permanenza in pronto soccorso, ridurrà gli spostamenti fisici e il tempo dedicato dagli operatori sanitari alla comunicazione con i familiari, migliorando l’efficienza dell’assistenza medica. Fornirà inoltre aggiornamenti fino alle 10 del mattino successivo in caso di dimissioni serali o notturne.