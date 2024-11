Morte Margaret, l’appello ai giovani del presidente dell’Ordine dei Medici di Siracusa: «Consultate dottori veri»

Precauzione

Anselmo Madeddu: "Ci cureremo di organizzare eventi di informazione per aiutare a non cadere nella rete delle false e facili promesse"

«Chiunque si occupi di sanità pubblica e privata deve attenersi a quei principi deontologici e alle normative che offrono delle garanzie di sicurezza ai pazienti, per questo i protocolli vengono sempre aggiornati e dovrebbero essere seguiti con scrupolo e coscienza». Lo ha detto Anselmo Madeddu, presidente dell’ordine dei medici di Siracusa.

«Non posso esimermi dal rivolgere ai giovani l’appello di verificare sempre l’affidabilità dei messaggi veicolati dai social, e di ricordare che il medico online non potrà mai sostituire il medico vero – aggiunge -. Prima di affidarsi a specialisti di ogni genere sarebbe opportuno consultarsi con il proprio medico di famiglia, che conosce la storia e il quadro clinico di ognuno dei suoi pazienti, può suggerire gli esami preventivi da eseguire per ridurre i margini di rischio in vista di ogni intervento e verificare l’attendibilità e esperienza dello specialista, pure attraverso una semplice ricerca dei curricula, disponibili sul sito dell’Ordine dei Medici. Ci cureremo di organizzare eventi di informazione per aiutare a non cadere nella rete delle false e facili promesse».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA