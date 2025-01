Ospedali, i grandi numeri del robot Da Vinci al San Marco: oltre 160 interventi in un anno

Catania

Le operazioni effettuate hanno riguardato in particolare l'Urologia diretta da Salvatore Bartolotta, peraltro esperto di robotica, e la Chirurgia Generale e Oncologica diretta da Gianluca Di Mauro

Sono più di 160 i pazienti operati dal gennaio 2024 nell’ospedale San Marco con il robot Da Vinci che oggi compie il suo primo anno di vita: il dato degli interventi di chirurgia robotica è un vero e proprio successo, ascrivibile alla lungimiranza della dirigenza dell’AOUP etnea ma anche e soprattutto al personale sanitario del presidio di Librino che si è impegnato duramente nei percorsi formativi e di aggiornamento, acquisendo rapidamente le competenze utili a utilizzare al meglio le potenzialità dell’apparecchio.

Gli interventi hanno riguardato in particolare quelli effettuati in Urologia diretta da Salvatore Bartolotta, peraltro esperto di robotica, e in Chirurgia Generale e Oncologica diretta da Gianluca Di Mauro, con numeri importanti.In particolare la piattaforma robotica è stata impiegata per la cura dei tumori della prostata e dell’apparato digerente, ampliando le indicazioni ai tumori del rene, del pancreas e del fegato.Dopo un percorso formativo di pochi mesi, grazie all’entusiasmo degli operatori sanitari ad oggi una nutrita equipe di anestesisti del complesso operatorio, diretto da Prospero Calabrese, è in grado di far eseguire in assoluta sicurezza gli interventi robotici che prevedono tecniche anestesiologiche dedicate. Così come il personale infermieristico di sala operatoria, ha appreso con facilità la nuova tecnica chirurgica gestendo al meglio il robot e tutti gli accessori utili alla procedura.