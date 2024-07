Proroga di un anno per la Cardiochirurgia pediatrica di Taormina: al momento vince il “modello Veneto”

Ospedali

La soddisfazione del presidente della Regione Schifani: «Garantiamo la continuità assistenziale»

Proroga fino al 31 luglio 2025 per il Centro di cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale San Vincenzo di Taormina, al momento gestito in convenzione con l’Irccs Bambino Gesù di Roma. «Un provvedimento – spiega il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, dandone notizia – che abbiamo richiesto al governo nazionale e che ringraziamo per la fattiva e operosa collaborazione perché ci consente di garantire la continuità assistenziale in attesa che il ministero della Salute accolga la nostra richiesta di deroga al «decreto Balduzzi» per mantenere in via definitiva la struttura di cardiochirurgia pediatrica nella provincia di Messina».