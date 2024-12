Vanessa, la parrucchiera che regala taglio e piega alle donna bisognose

la storia

A Siracusa ha la sua attività in via Rosolini: «Spero di donare un sorriso, tutte hanno il diritto di vedersi curate e coccolate, soprattutto durante il periodo delle feste»

La beneficenza natalizia arriva anche nei saloni delle parrucchiere. L’iniziativa è della siracusana Vanessa Parisi, da oltre venti anni impegnata in questo lavoro. Nel suo salone di via Rosolini, nella zona alta di Siracusa, dal 21 al 24 mattina, vigilia del Santo Natale, per le donne economicamente bisognose regalerà taglio e messa in piega. «Il mio lavoro mi porta a contatto anche con le difficoltà economiche di non poche famiglie della nostra città – dice Vanessa Parisi – Una crisi che colpisce sempre più. Ho deciso, pertanto, di fare un gesto verso le persone bisognose, pensando ai meno fortunati, a quelle donne che non sono pensate e che stanno male». Sono i gesti semplici a cambiare le cose. «Spero di donare un sorriso, ogni donna ha diritto di vedersi curata e coccolata, soprattutto durante il periodo natalizio, la festività più importante e più bella dell’anno».

Come fare?

La parrucchiera siracusana ha studiato un modo per tutelare la privacy delle persone che vorranno beneficiare della sua iniziativa. «E’ chiaro che in questi casi – prosegue Vanessa Parisi – occorre anche tutelare la riservatezza. Tutto sarà svolto, infatti, avendo cura di questo aspetto. Un modo in più per cogliere questa mia iniziativa che si svolgerà in tre giorni, concludendosi la mattina della vigilia di Natale». Sposata, madre di tre figli, Damiano, Daniel e Nicole, un lungo percorso lavorativo nonostante la giovane età, Vanessa Parisi ha cominciato a svolgere il mestiere di parrucchiera quando aveva appena 14 anni. «Ho iniziato a quell’età – aggiunge – e da allora ho capito che questo lavoro per me era tutto. Si è fortunati quando si svolge un lavoro che ti piace e, soprattutto, che hai scelto. Si avverte meno la fatica. Mi ritengo fortunata. La mia quotidianità è contrassegnata da impegni continui per conciliare le necessità della casa con quelle del lavoro. Si fatica giorno per giorno per restare a galla. L’importante è non perdersi mai d’animo, reagire nei momenti difficili e senza esaltarsi troppo quando le cose vanno bene. Ma, soprattutto, non bisogna mai perdere di vista le esigenze di chi sta peggio di te. Bastano anche piccoli gesti».

Siracusa, la povertà è in crescita