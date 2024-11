Arrivano con l’escavatore, sfondano la vetrina e depredano una gioielleria: far west a Palazzolo

il colpo

Una banda di almeno 14 persone è entrata in azione nel centralissimo corso Vittorio Emanuele. Bottino da quantificare

Sono arrivati nottetempo a Palazzolo Acreide e, come in un film d’azione, hanno bloccato il centralissimo corso Vittorio Emanuele e la parallela via Carlo Alberto spostando alcune auto in sosta.

Poi hanno scaricato da un mezzo pesante un mini escavatore e, indisturbati, seppur abbiano provocato un gran baccano, hanno sfondato la saracinesca d’ingresso di una gioielleria di via Monasteri. Ad agire, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe stata una banda di almeno quattordici persone che, dopo avere impedito il transito di altri veicoli, intorno alle 2 della notte scorsa hanno sfondato con l’utilizzo dell’escavatore la vetrina del negozio arraffando quanto era a portata di mano.