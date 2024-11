Avola, a teatro una stagione innovativa e tradizionale

cultura

Innovazione e tradizione sono le caratteristiche che si incontrano scorrendo il cartellone della nuova stagione del teatro Garibaldi di Avola.Prosa e musica di qualità saranno protagoniste assolute della nuova stagione teatrale 2024 – 2025 che guarda con grande attenzione ai più giovani, dedicando loro una intera sezione, quella del teatro famiglia e senza dimenticare gli appuntamenti per le scuole, e che vedrà alzare il sipario del Garibaldi anche su un prestigioso evento artistico e culturale, il concorso musicale nazionale “Città di Avola”.Un cartellone variegato quello che si avvicina a passo svelto alla prima data in programma già fissata per il prossimo 24 novembre con uno spettacolo pomeridiano e che si presenta stimolante culturalmente e capace di accontentare i gusti del pubblico di tutte le età.

Il sindaco Rossana Cannata

Ad aprire la stagione teatrale il 24 novembre al Teatro Garibaldi alle 18,30 sarà Sergio Vespertino con “Ulisse racconta Ulisse” di Beatrice Monroy e dello stesso Vespertino con le musiche originali di Pierpaolo Petta. Per tornare a sedere sulle poltrone del teatro comunale e godere di un nuovo interessante spettacolo, basterà attendere la domenica successiva, il primo dicembre alle 18,30 quando andranno in scena “ Le volpi” di Lucia Franchi e Luca Ricci con Giorgio Colangeli, Manuela Mandracchia, Federica Ombrato. Il 2025 parte con uno spettacolo da non perdere: giovedì 23 gennaio alle 20 “Mi dimetto da uomo” di e con Sergio Assisi che ne firma la drammaturgia con Simone Repetto. A Febbraio, sabato 8, alle 20 si torna al teatro Garibaldi per “ Faccia un’altra faccia” regia di Antonio Pisu, con Tiziana Foschi e la partecipazione di Antonio Pisu. Scorrendo ancora le date del cartellone del Teatro di Avola si arriva al mese di marzo, quando, domenica 9 marzo alle 18,30 sul palco salirà Giuseppe Sangiorgi per “L’urlo”. Ad andare in scena domenica 23 marzo alle 18,30 sarà uno spettacolo della direttrice artistica del Garibaldi, Tatiana Alescio dal titolo “Anche tre amici insieme sono una casa”. Ultima data in cartellone per la prosa quella di domenica 27 aprile alle 18,30 con “non fui gentile ma Gentlileschi” che porterà in scena con un’ attrice che non ha bisogno di presentazioni, Debora Caprioglio con la regia di Roberto D’Alessandro. Quale migliore periodo se non quello di dicembre per iniziare il cartellone della stagione musicale del Garibaldi? La prima data coincide, infatti, con un evento particolarmente atteso, ovvero il “concerto di Natale”, che si terrà domenica 22 dicembre alle 18,30. Ad aprire la serata musicale il pianista Dario Pio Nania seguito dall’ensamble composto da Silvia Rita Drago (violino), Francesco Pupillo (violoncello), Salvo Guastella (tenore), Lucia Drago (violino), Francesca Drago (pianoforte). Ancora musica a febbraio 2025, domenica 23 alle 18,39 con “Da Bach a Piazzolla” concerto com il duo formato da Nico Fuscaldo (pianoforte) e Francesco Mariozzi (violoncello).