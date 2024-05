Bimba di 10 mesi muore dopo avere ingerito candeggina: una tragedia inspiegabile a Noto

L'incidente choc

La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta

Appena dieci mesi, morta per avere ingerito candeggina. Una tragedia che gli investigatori stanno cercando di inquadrare. Il dramma ha sconvolto Noto, cittadina barocca a mezz’ora di strada da Siracusa. La Procura ha aperto un’inchiesta per capire cosa sia successo nell’abitazione della famiglia, che si trova alla periferia di Noto. Le indagini sono state affidate ai carabinieri che stanno raccogliendo gli elementi per ricostruire quanto accaduto.

Secondo quanto accertato finora nell’appartamento c’erano la madre, due fratellini e la bimba di 10 mesi. La piccola sarebbe entrata in contatto con un secchio al cui interno si trovava uno straccio immerso nell’acqua e nella candeggina. Cosa sia effettivamente accaduto, se abbia messo la testa dentro o il secchio le sia finito addosso mentre gattonava è il rebus che i carabinieri stanno cercando di risolvere. È certo comunque che la bimba ha ingerito dell’acqua con la candeggina.

La madre appena se ne è accorta ha urlato disperata richiamando l’attenzione dei vicini di casa che subito sono accorsi in suo aiuto. Per velocizzare i soccorsi hanno deciso di non attendere l’arrivo dell’ambulanza e di portare a bimba all’ospedale Trigona che si trova non lontano dall’abitazione della famiglia. Immediatamente la piccola è stata trasportata al pronto soccorso del nosocomio dove è stata pressa in cura dei medici. È probabile che sia arrivata già incosciente e subito dopo il suo cuoricino avrebbe smesso di battere.