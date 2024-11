Malamovida

La vicenda risale al giugno scorso: un diciannovenne colpito dai fendenti al petto e alla schiena

Ha accoltellato un 19enne “reo” di aver offerto una sigaretta alla sua fidanzatina. Adesso per un 16enne sono scattate le manette con l’accusa di tentato omicidio aggravato e porto di armi e oggetti atti a offendere. I carabinieri della stazione di Cassibile, infatti, hanno eseguito un’ordine di custodia cautelare emesso dal gip del Tribunale per i minorenni di Catania, su richiesta della locale Procura per i minori.

Il giovane è stato condotto all’istituto penale per minorenni di Catania-Bicocca. I fatti risalgono alla sera del 28 giugno scorso, quando durante una serata in una discoteca di Fontane Bianche, al culmine di una lite tra adolescenti avvenuta per futili motivi legati a gelosie per una ragazza, il 16enne aveva colpito al volto, con un pugno, e minacciato di morte un 19enne, colpevole di avere regalato una sigaretta alla sua fidanzatina.

A fine serata, alle 2 circa, il 16enne aveva atteso il “rivale” fuori dal locale e durante un vero e proprio agguato lo aveva colpito ripetutamente con un coltello alla schiena e al petto, provocandogli lesioni che avrebbero potuto essere mortali.

Le indagini immediatamente scattate, grazie anche alla visione delle immagini degli impianti di videosorveglianza, hanno consentito di ricostruire la dinamica dell’aggressione e individuare l’autore. Il 16enne era già stato denunciato in stato di libertà, ora, a seguito delle indagini coordinate dalla Procura per i minorenni di Catania, è arrivata la misura cautelare.

Coltellate al rivale che aveva offerto una sigaretta alla fidanzatina: sedicenne di Cassibile finisce in carcere

Ha accoltellato un 19enne “reo” di aver offerto una sigaretta alla sua fidanzatina. Adesso per un 16enne sono scattate le manette con l’accusa di tentato omicidio aggravato e porto di armi e oggetti atti a offendere. I carabinieri della stazione di Cassibile, infatti, hanno eseguito un’ordine di custodia cautelare emesso dal gip del Tribunale per i minorenni di Catania, su richiesta della locale Procura per i minori.

Il giovane è stato condotto all’istituto penale per minorenni di Catania-Bicocca. I fatti risalgono alla sera del 28 giugno scorso, quando durante una serata in una discoteca di Fontane Bianche, al culmine di una lite tra adolescenti avvenuta per futili motivi legati a gelosie per una ragazza, il 16enne aveva colpito al volto, con un pugno, e minacciato di morte un 19enne, colpevole di avere regalato una sigaretta alla sua fidanzatina.

A fine serata, alle 2 circa, il 16enne aveva atteso il “rivale” fuori dal locale e durante un vero e proprio agguato lo aveva colpito ripetutamente con un coltello alla schiena e al petto, provocandogli lesioni che avrebbero potuto essere mortali.

Le indagini immediatamente scattate, grazie anche alla visione delle immagini degli impianti di videosorveglianza, hanno consentito di ricostruire la dinamica dell’aggressione e individuare l’autore. Il 16enne era già stato denunciato in stato di libertà, ora, a seguito delle indagini coordinate dalla Procura per i minorenni di Catania, è arrivata la misura cautelare.

Occhiello

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA