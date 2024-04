Dal codice verde al carcere dopo le botte ai medici del pronto soccorso

Augusta

Arrestato un 29enne: aveva avuto un incidente con lo scooter con ferite lievi ma pretendeva di essere visitato subito

Aggressione all’ospedale Muscatello di Augusta, nel Siracusano. Protagonista dell’ennesimo episodio di violenza ai danni di camici bianchi è stato un 29enne per il quale sono adesso scattate le manette. L’uomo, dopo un incidente autonomo con lo scooter, si è recato al pronto soccorso e avrebbe preteso di essere immediatamente curato. I sanitari, però, visti i lievi traumi riportati gli hanno assegnato un ‘codice verdè. Il 29enne, però, invece di aspettare pazientemente il proprio turno, ha inveito contro i due medici in servizio prendendoli a pugni. I carabinieri, immediatamente intervenuti, lo hanno arrestato e condotto in carcere come disposto dall’Autorità giudiziaria.

