Degustazioni e show cooking con il pomodoro di Pachino Igp al G7 dell’agricoltura a Siracusa

I prodotti locali

L'esposizione dei prodotti nell’area Origin Italia e nell’Ippodromo del Mediterraneo

Degustazioni e show cooking a tema pomodoro. Il Consorzio di Tutela della Igp Pomodoro di Pachino partecipa al G7 Agricoltura, a Ortigia (Siracusa), da oggi al 29 settembre con un calendario fitto di attività: dalla presenza nello spazio della Regione Sicilia, con degustazioni e show cooking curati da Nicola Amendola, all’esposizione di prodotti nell’area Origin Italia e nell’Ippodromo del Mediterraneo, ad incontri ad hoc e scambi con i rappresentanti dei mercati esteri di maggior interesse.