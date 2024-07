Droga dello stupro: denunciato un milanese a Noto

Polizia

Era all'interno di una boccettina

Un milanese, di origine australiane, in vacanza a Noto, nel Siracusano, è stato denunciato dalla polizia che ha ritrovato nella sua stanza d’albergo 30 milligrammi della cosiddetta droga dello stupro, contenuta in una boccetta, e dell’altro quantitativo della stessa sostanza ma in polvere. Gli agenti, nell’ambito di una serie di indagini investigative, sono risaliti all’uomo. La droga è una soluzione liquida, senza colore ed insapore e viene diluita nei cocktail, all’insaputa della vittima, che, dopo poco tempo, rimane stordita.

