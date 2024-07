Due turisti belgi recuperati dal Soccorso alpino nella riserva di Cavagrande del Cassibile

l'incidente

Avevano accusato un malore durante la lunga salita nel sito naturalistico. Si tratta del secondo episodio nell'area in pochi giorni

Due turisti di origini belghe sono stati soccorso, oggi pomeriggio, dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (Cnsas) all’interno della riserva naturale di Cavagrande del Cassibile. Allertati dalla Centrale Operativa 118 hanno raggiunto Contrada Stallaini, nel territorio di Noto, per il recupero di due turisti di origini belghe colti da malore lungo il percorso che porta alla sottostante zona dei laghetti. Si tratta del secondo episodio in pochi giorni: il 7 luglio un’alta turista era stata recuperata dopo un infortunio in fase di risalita.

Stremati dalla fatica, le raccomandazioni del Cnsas