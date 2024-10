Priolo, dopo i Boomdabash tocca ad Amedeo Minghi e oggi c’è Marcella Bella

La festa

Continuano gli eventi per la festa dell’Angelo Custode

A Priolo Gargallo continua il lungo programma di eventi per la festa dell’Angelo Custode allestito dall’amministrazione comunale guidata da Pippo Gianni. E, come detto nei giorni scorsi, queste sono le serate dedicate alla musica, declinata secondo i vari generi. Così, se lunedì era toccato ai Boomdabash far ballare largo dell’Autonomia Comunale al ritmo delle hit estive più famose, ieri il concerto emozionante di una delle più belle voci della musica italiana: Amedeo Minghi. Un concerto fantastico, vibrante, tra canzoni che hanno fatto la storia della nostra musica come “Vattene amore” o “Immenso”, brani iconici che hanno coinvolto intere generazioni e lo hanno consacrato tra i più grandi cantautori italiani.

E non è finita, perché oggi arriva Marcella Bella, un altro di quei nomi legati alla storia della musica italiana. L’appuntamento è alle 21, sempre in piazza dell’Autonomia Comunale. La musica sarà protagonista con due eventi dedicati ai talenti emergenti locali, in programma venerdì in piazza Caduti di Nassiriya e il 10 ottobre in piazza Vittime di Femminicidio. Sabato, invece, è in programma la 5^ edizione del Festival della Canzone aperto alle giovani promesse della musica (alle 21 in piazza Vittime di Femminicidio).