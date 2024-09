G7 Agricoltura verso la conclusione con la redazione di un documento ufficiale

Siracusa

Il confronto tra i ministri verte su pesca sostenibile, acquacoltura e sicurezza alimentare e, successivamente, su ricerca scientifica e cambiamento climatico

Sono due le sessioni di lavoro della giornata conclusiva del G7 Agricoltura in corso nel castello Maniace, nell’isola di Ortigia a Siracusa. Il confronto tra i ministri verte su pesca sostenibile, acquacoltura e sicurezza alimentare e, successivamente, su ricerca scientifica e cambiamento climatico. A seguire verrà adottato il comunicato che chiuderà ufficialmente i lavori della Presidenza Italiana. Alle 12 i ministri del G7 rilasceranno dichiarazioni congiunte alla stampa.Ieri il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, ha incontrato il segretario all’agricoltura degli Stati Uniti d’America, Thomas J. Vilsack. «L’incontro», comunica il ministero, «ha consolidato l’eccellente livello delle relazioni tra Italia e Stati Uniti d’America, rafforzando la cooperazione bilaterale in campo agricolo». Durante il bilaterale, è emerso «un proficuo scambio di vedute sulle politiche di sviluppo agricolo, con particolare attenzione alla necessità di equilibrare la sostenibilità ambientale con quella sociale ed economica». I ministri si sono confrontati sull’importanza delle indicazioni geografiche come strumento di valorizzazione delle produzioni di qualità e sul ruolo delle nuove tecniche genomiche (Ngt) nello sviluppo di produzioni sempre più efficienti e sostenibili. Affrontata anche la questione dell’impatto dell’attuazione del regolamento Ue sulla deforestazione, «il rappresentante americano ha condiviso l’approccio italiano di critica all’impianto normativo europeo, sul quale i due Paesi hanno trovato una linea comune».

