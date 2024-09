G7 Siracusa, l’annuncio dell’assessore Barbagallo: «100 milioni per gli imprenditori agricoli siciliani»

Il bando

«Metteremo a bando i fondi in favore di chi realizzerà laghetti aziendali, impianti di desalinizzazione e pozzi», ha detto l'assessore della Regione Siciliana

«Metteremo a bando 100 milioni di euro in favore degli imprenditori agricoli che vorranno attrezzarsi per realizzare laghetti aziendali, impianti di desalinizzazione e pozzi. Strumenti che consentiranno di affrontare le future siccità e le altre criticità nel settore che, purtroppo, continueranno ad affliggere la nostra Isola». Lo ha detto l’assessore regionale all’agricoltura Salvatore Barbagallo concludendo l’evento su «Sicilia Regione europea della gastronomia 2025» che si è svolto a Palazzo Vermexio nell’ambito di Expo Divinazione 2024 per il G7 Agricoltura a Siracusa.