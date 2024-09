Il contro G7 Agricoltura, corteo funebre per aziende agricole e della pesca in crisi

Siracusa

Un corteo funebre, con tanto di bara, in memoria delle migliaia di aziende agricole e della pesca che in questi anni hanno chiuso i battenti. Questa la singolare protesta, denominata «Te lo do io il Made in Italy», inscenata nei pressi del ponte Umbertino da Alleanza sociale per la sovranità Alimentare che in contrapposizione al G7 Agricoltura ha organizzato a Siracusa il Forum «Fuori dal G7 con gli 8 miliardi di uomini e donne difendendo la Terra». Rilanciato l’appello di Via Campesina internazionale contro gli accordi di libero scambio il Wto e la crisi dell’agricoltura e domani sarà prodotto e pubblicato un documento alternativo a quello che sarà stilato dai ministri dell’agricoltura del G7.