La stagione teatrale ad Avola, il sindaco Cannata: «E’ un’arte di qualità»

la presentazione

Una presentazione che ha già il sapore del successo quella della nuova stagione teatrale 2024-2025 appena svolta nello storico Teatro Garibaldi di Avola la nuova Stagione Teatrale 2024-2025. Nei loro interventi il sindaco Rossana Cannata e l’assessore allo spettacolo Deborah Rossitto hanno evidenziato la grande valenza culturale e artistica della nuova stagione pronta non solo a bissare il successo della scorsa edizione ma anche ad incrementare il numero già corposo, degli abbonamenti.

Una rinnovata fiducia con il direttore artistico, Tatiana Alescio e i componenti il Comitato di gestione, il Maestro Sebastiano Bell’Arte, il prof. Giuseppe Campisi, la prof.ssa Cristina Li Gioi, il Maestro Salvo Guastella, la prof.ssa Francesca Parisi, la prof.ssa Ivana Bordonaro e la prof.ssa Milena Caruso.«Abbiamo dato il via ad una nuova rassegna ricca di emozioni, storie e riflessioni – ha sottolineato il sindaco Cannata-, sostenuta con convinzione dalla mia amministrazione insieme al direttore artistico Tatiana Alescio e il Comitato di gestione per promuovere la cultura e l’arte di qualità, dove la prosa e la musica si fonderanno in un’ampia gamma di spettacoli».

Novità di quest’anno l’avvio di laboratori teatrali e di dizione, il 9 novembre con un open day nel pomeriggio dalle 16 alle 18 e proseguiranno tutti i sabato pomeriggio. Un corso base di recitazione riservato a tutti i cittadini, dai 12 anni in su, per esplorare le tecniche di recitazione nella suggestiva atmosfera del Teatro Garibaldi. «Una nuova opportunità – ha aggiunto il sindaco – che con la mia amministrazione, il direttore artistico e il comitato di gestione abbiamo ideato per alimentare la creatività, creare un gruppo che diventa veicolo per educare al rispetto e all’ascolto dell’altro attraverso la comunicazione, stimolando anche l’entusiasmo di chi desidera sviluppare il proprio talento, prendere coscienza delle proprie emozioni, migliorando così la propria autostima». Per il direttore artistico Tatiana Alescio: «Ogni volta che le luci del teatro Garibaldi si riaccendono l’emozione è fortissima. Già dalla serata di presentazione l’attesa per la scoperta dei titoli in cartellone è palpabile e l’entusiasmo del nostro pubblico contagioso.

Riparte così un nuovo anno che non mancherà di osservare le prerogative di questa direzione artistica, ossia creare una stagione varia e di qualità, composta da spettacoli che siano lente di ingrandimento sulla società, sproni di ricerca interiore, performance che sappiano indurre domande nello spettatore, ma sappiano anche distrarlo donandogli una serata di spensieratezza attraverso uno svago raffinato. Il costante incremento degli abbonamenti è ancora una volta la nostra vittoria più grande».