Le reliquie di Santa Lucia sono tornate a casa: prima a Siracusa e poi a Catania

la devozione

L'arrivo a Sigonella con un volo militare. Tutto il programma

Momenti storici in Sicilia per il ritorno nell’isola del corpo di Santa Lucia da Venezia, dove le reliquie della martire sono perennemente conservate. A bordo di un volo militare il corpo di Santa Lucia è giunto a Sigonella. Le reliquie di Santa Lucia sono state accolte nella base militare dalle autorità religiose tra cui l’arcivescovo di Siracusa Francesco Lomanto e Mons. Barbaro Scionti, parroco della cattedrale di Catania.

Da qui il corpo di Santa Lucia con un elicottero è stato trasportato a Siracusa dove rimarrà sino al prossimo 26 dicembre. La visita delle sacre spoglie della martire siracusana furono in città anche nel 2014 e ancor prima nel 2004. Si parla già di un Natale memorabile non solo per le due città di Lucia e Agata ma anche per i centri in provincia dove è forte la devozione per la vergine siracusana, come Carlentini e Belpasso.