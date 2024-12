L’I.I.S. Nervi di Lentini, una scuola inclusiva, innovativa, internazionale

scuola

Un Istituto che dedica le sue migliori energie per creare comunità di studio e di ricerca, con l’attenzione continua alle ragazze ed ai ragazzi che sono il suo fiore all’occhiello: questo è l’Istituto Superiore “Pier Luigi Nervi – Alaimo” di Lentini, Polo Tecnico Liceale e Professionale nelle sue tre sedi di Lentini, Carlentini e Francofonte

Il “Nervi-Alaimo” vanta una decennale presenza nel territorio e la continuità del rapporto con le famiglie e con il mondo economico e produttivo, nel segno dell’inclusione e della creatività dell’offerta formativa, fondata su solide basi di impegno serio ed efficace e sviluppata nell’ottica delle più aggiornate metodologie di insegnamento come la DADA (Didattica per ambienti di Apprendimento), con un sistema che prevede laboratori didattici con metodologie CLIL dell’inglese per diverse discipline durante tutto l’arco dell’anno. Tutto con l’obiettivo di raggiungere risultati prestigiosi al termine del percorso e di costruire insieme alla comunità scolastica il benessere e la felicità di alunni, docenti e personale.

I numeri parlano chiaro

Quattro indirizzi Tecnici con due Curvature, un Liceo, un Professionale, tre Corsi per gli adulti: il nuovissimo Tecnico Agricoltura e Ambiente con l’indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria che è l’innovativo e internazionale Green College dell’Istituto “Pier Luigi Nervi – Alaimo”, il Tecnico Economico con i percorsi Amministrazione Finanza e Marketing e al suo interno anche la Curvatura Sportiva, così come Sistemi Informativi Aziendali e Turismo, il Tecnico per Geometri con il percorso Costruzioni Ambiente e Territorio, il Tecnico Industriale con i percorsi Meccanica e Meccatronica e al suo interno anche la Curvatura Robotica, così come Informatica e Telecomunicazioni e il quadriennale Ambiente ed Energia; il Liceo Artistico, con i percorsi Arti figurative, Audiovisivo Multimediale, Grafica e Fotografia; il nuovissimo Professionale per i Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale; i Corsi serali per gli adulti rispettivamente per le tre sedi di Lentini, Carlentini e Francofonte. Per non parlare della webradio dell’Istituto all’interno della Testata giornalistica che sta nascendo…

In questa ricchissima offerta formativa, frutto di esperienza da più di mezzo secolo e di innovazione continua per l’insegnamento, spiccano la continuità degli indirizzi consolidati per la loro efficacia nel fornire sbocchi lavorativi con prontezza e soddisfazione per i ragazzi e le famiglie, e la flessibilità dei nuovi indirizzi e delle Curvature. Anche qui i numeri parlano chiaro: generazioni di professionisti si sono formate nelle aule e nei laboratori; questa attuale e le future costruiranno la sostenibilità energetica, ambientale e sociale attraverso ricerche di frontiera nella tecnologia robotica, nelle professioni legate allo sport ed alla cura della salute, nei lavori per la cura della persona e della comunità sociale, facendo sì che il “Pier Luigi Nervi – Alaimo” sia il Polo di Istruzione Superiore di riferimento per questa strategica porzione del territorio siracusano nello sviluppo dei prossimi anni e decenni.

Laboratori, Esperienze internazionali, Inclusione e valorizzazione delle diversità