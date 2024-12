Palazzolo: dopo mesi di coma, Magro non ce l’ha fatta

IL LUTTO

Il capitano gialloverde era stato vittima di un incidente stradale mesi fa a Canicattini

Il cuore di Nicholas Magro, capitano della squadra di calcio di Palazzolo, ha cessato di battere poco fa, dopo mesi di coma. Magro era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto qualche mese fa, un evento che ha scosso la comunità sportiva e non solo.

L’incidente si era verificato lungo la provinciale 14, la Maremonti, all’altezza dello svincolo di Canicattini, nei pressi di un rifornimento di carburante. Nicholas Magro era alla guida della sua auto, una Golf grigia, quando si era scontrato con una Cinquecento rossa, condotta da una direttrice di un istituto di credito con sede a Palazzolo. Le cause dello scontro ancora da accertare.