Siracusa, cadavere nelle acque del porto: era nudo e sulla banchina c’era un manoscritto

Il giallo

La Procura ha aperto una inchiesta

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato nel porto piccolo di Siracusa, all’ingresso di Ortigia. I vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa hanno ripescato il corpo che era stato notato galleggiare in acqua da alcuni passanti.I poliziotti, nel corso degli accertamenti, sembra abbiano trovato una borsa a tracolla e stanno cercando di capire se appartiene alla vittima. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta. Il cadavere recuperato era nudo. Da un primo esame del medico del 118 il corpo non presenta segni evidenti di lesioni. Poco distante vicino la banchina i poliziotti hanno trovato un documento d’identità di un uomo con caratteristiche analoghe appartenente ad un sessantenne residente in provincia di Agrigento ed un manoscritto che potrebbe far pensare che l’uomo si sarebbe suicidato.

