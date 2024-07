Siracusa Calcio, Turati alla guida tecnica

Serie D: atteso l’annuncio a breve

L’annuncio atteso a breve ma era oramai nell’aria da giorni: Marco Turati guiderà il Siracusa nella stagione 2024/25. L’ex capitano azzurro, nelle ultime stagioni al fianco di Vincenzo Italiano prima a La Spezia, poi a Firenze e di recente nel nuovo percorso a Bologna, è già stato in città, incontrando la nuova proprietà per mettere a punto ogni dettaglio. Nello staff ci saranno certamente Fernando Spinelli e Carmine Giordano, così come Luca Aprile (un ritorno anche per lui) che sostituirà Graziano Urso nel ruolo di preparatore di portieri.

