Bonus affitti Sicilia, la Regione pubblica la graduatoria: ecco come verificare se si è in lista

Il contributo

Sono quasi 18 ila le famiglie beneficiarie per un importo medio di 1.175 euro. Il bonus «verrà erogato entro pochi giorni», scrive l'assessore Aricò

«Ho il piacere di comunicarvi che anche quest’anno l’assessorato regionale delle Infrastrutture ha concluso l’istruttoria ed approvato l’elenco dei beneficiari del “Bonus affitti“. Un’importante misura che supporta migliaia di famiglie siciliane sostenuta dal governo Meloni e dal governo Schifani». Questo l’inizio di una lettera firmata dall’assessore regionale Alessandro Aricò arrivata a chi ha fatto richiesta del contributo straordinario. La Regione, si legge nell’allegato elenco con i numeri di protocollo delle istanze inserito sul sito della Regione, spenderà oltre 21 milioni di euro per supportare, con cife variabili in base all’Isee, per un totale di 17.973 beneficiari.

In un pdf allegato alla lettera si legge che «il governo Meloni ha aumentato la dotazione finanziaria del bonus rispetto allo scorso anno di 4 milioni di euro», e che l’importo medio per famiglia è di 1.175 euro. Per verificare la presenza della propria istanza nell’elenco, basta inserire nella “ricerca” sul pdf il numero di protocollo assegnato al momento dell’invio. Il bonus «verrà erogato entro pochi giorni», scrive ancora l’assessore.