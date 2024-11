Cucina stellata e solidarietà al Timeo: i piatti di chef Toro per il trattamento dell’autismo

Nel Messinese

Saranno coinvolti anche alcuni ragazzi seguiti dal Centro TMA 3.0 che svolgono, in collaborazione con AIPD sezione Siracusa, il progetto “Autonomia in Armonia”

Speciale appuntamento con il gusto e la solidarietà al Grand Hotel Timeo, della catena Belmonds Hotels così come Villa Sant’Andrea, a Taormina: il prossimo 28 novembre l’evento presso il Ristorante Otto Geleng, 1 Stella Michelin, a sostegno del Centro TMA 3.0 di Siracusa, specializzato nel trattamento multisistemico per l’autismo con metodo Caputo-Ippolito.

La cena è a cura dell’Executive Chef Roberto Toro, che per l’occasione ha ideato due menù degustazione di cinque portate, “Orto” ed “Espressione”, con un’esaltazione delle materie prime stagionali più fresche in piatti come il Risotto con cavolo nero, anice stellato, pompelmo e tartufo bianco, o l’Abanico con castagne, chutney di pera e cime di rapa.