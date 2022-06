Catania, Mm! per gustare il pesce più buono che c'è

Negli anni ’70 nella via Pardo al n. 34 nasceva la macelleria Marino. Tradizione, selezione della materia prima, passione cortesia, tanto lavoro e sorrisi hanno creato nel tempo un punto di riferimento per i tanti frequentatori del tipico mercato del pesce di Catania. Come tradizione i figli Gaetano e Carmelo seguendo le orme del padre si sono avvicinati alla macelleria pur coltivando le loro passioni personali fatte di arte e cucina.

Così anno dopo anno, esperienza dopo esperienza, matura un’idea tanto semplice quanto giusta. Trasformare una parte della macelleria in una tipica trattoria catanese... di pesce. E si perché la via pardo è nel cuore di quello che è considerato uno dei più importanti mercati del pesce d’Italia.

Così nel 2011 l’idea diventa realtà. Prende vita la trattoria. Bisognava pensare a un nome. Semplicemente si pensò all’acronimo di Macelleria Marino e così la trattoria divenne Mm!! che casualmente è anche quel gemito di soddisfazione dopo avere gustato un buon piatto.

Gaetano in sala e a gestire le questioni amministrative e Carmelo in cucina sono diventati una piccola istituzione della via Pardo e Mm!! è diventata meta di turisti e catanesi che vogliono gustare una cucina semplice, genuina a base di pesce rigorosamente fresco, piatti della tradizione e autentiche chicche come la parmigiana di spada, la caponata di polpo, la salsiccia di tonno, e piatti innovativi partoriti dalla pura passione per questo lavoro.

In sala un aiuto concreto e importante viene anche da Raffaele e Mery e in cucina prima dalla mamma di Gaetano e Carmelo, una cuoca sopraffina, e poi da Salvo che in pochi mesi è diventato un ottimo partner in cucina dimostrando passione e competenza. Nel 2018 una svolta importante. Prima la nascita, sempre nell’amata via Pardo, di mm street food, poi la ristrutturazione dello storico mm!! creando una sala più grande e accattivante, una cucina spaziosa e moderna, una cantina vini ampia e ricercata con cantine bio e naturali siciliane con una carta vini interessante e originale.

Mm street food in pochi mesi si è affermato come luogo per turisti e catanesi, dove celebrare il cibo da strada a base di pesce. Gli arancini di pesce, i panini gourmet, l’hot dog di pesce, il fish burger, il coppo di frittura sono alcuni dei piatti per gli amanti del genere e per chi è alla ricerca di un alternativa al classico ristorante di pesce.

E per il futuro ?...... Vedremo. La passione e la storia continua.

