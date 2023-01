Agata, vita e martirio di una giovane donna a Catania

La storia di Sant’Agata così come viene tramandata secondo la ricostruzione postuma degli atti del martirio, ci mostra una donna ferma nella sua volontà di non tradire la sua fede in Cristo, anche a costo della vita.

Con la prof.ssa Mariuccia Stelladoro, esperta di storie dei santi, ripercorriamo alcuni momenti della storia di Agata, giovane donna martirizzata a Catania, che i catanesi subito invocarono come Patrona a difesa della città da malattie e calamità naturali, soprattutto quelle legate al vulcano Etna

