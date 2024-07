70° Taormina Film Festival: i Nastri d’Argento inaugurano la kermesse cinematografica

Spettacoli

Inaugurato nella perla dello Jonio, il Taormina Film Festival 2024, che spegnendo le sue prime 70 candeline, si attesta così come uno dei Festival cinematografici più longevi e prestigiosi a livello internazionale. Grandi protagonisti della serata di apertura i Nastri d’Argento che sono tornati al Teatro Antico per omaggiare la commedia italiana con alcuni dei protagonisti più amati dal pubblico. L’evento dei Nastri è promosso dal sindacato Giornalisti Cinematografici, presieduto da Laura Delli Colli. Nel corso della serata sono stati assegnati, tra gli altri, premi a Christian De Sica e Carlo Verdone, insieme, in una serata di ricordi, immagini e memoria. Premiata per la commedia pure Margherita Buy, una delle attrici protagoniste più amate e ora anche regista. Tra i Nastri d’Argento speciali del 2024, consegnati sul palco di Taormina, anche quelli a Giuseppe Tornatore e Luca Barbareschi.