Addio al chitarrista Steve Albini: protagonista anche della scena musicale catanese, produsse tutti i dischi degli Uzeda

LUTTO NEL MONDO DELA MUSICA

Frontman dei Big Black, dei Rapeman e degli Shellac, ingegnere del suono e produttore per i Nirvana, è morto all’età di 61 anni a Chicago

Steve Albini, protagonista della scena indie-rock americana come frontman dei Big Black, dei Rapeman e degli Shellac, e ingegnere del suono e produttore per i Nirvana, è morto all’età di 61 anni a Chicago. La notizia della scomparsa è stata confermata a “Variety” da Taylor Hales, che lavora presso lo studio di registrazione di Albini a Chicago, Electronic Audio.

Nato a Pasadena, in California, il 22 luglio 1962, da genitori torinesi immigrati, Albini è stato un cantante, chitarrista, produttore discografico, ingegnere del suono e critico musicale. Albini è inoltre il fondatore della compagnia Electrical Audio, che opera con due studi di registrazione a Chicago e negli anni si è imposta come una delle più importanti realtà del rock indipendente.

Steve Albini è salito alla ribalta all’inizio degli anni Ottanta come frontman dei Big Black, il trio di Chicago noto per il rock aggressivo a base di chitarre che utilizzava una drum machine anziché un batterista in carne e ossa, una rarità per l’epoca. Tuttavia, era noto anche per le sue critiche altrettanto aggressive nei confronti dei musicisti che riteneva fossero interessati ai soldi o alla popolarità piuttosto che alla musica.

Disprezzava il termine “produttore”, anche se probabilmente era quello che faceva in molte registrazioni, e insisteva per ottenere il credito “Recorded by Steve Albini” e rifiutava le royalties delle registrazioni da lui effettuate, che è un bonus finanziario comune per la maggior parte dei produttori. Ancora oggi, Albini accettava costantemente ingaggi di produzione, rifiutando il pagamento delle royalties in segno di sostegno ai suoi artisti indie.

A Catania

Tra la fine degli anni ‘90 e i primi del 2000, registrerà tutti i dischi dei catanesi Uzeda, a partire dal secondo e ad eccezione di The Peel Sessions, divenendo protagonista di quel periodo che vedrà Catania trasformarsi, nella definizione comune, nella Seattle d’Italia, grazie alla presenza di un produttore come Francesco Virlinzi, e ai numerosi concerti che vedranno protagonisti REM, Radiohead, Shellac e Fugazi, oltre a italiani del calibro di Malfunk e Interno 17.