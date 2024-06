Alla Scala dei Turchi il Light Blue Festival

ad agosto

Il Light Blue Festival torna anche quest’anno con una cornice straordinaria,la dalla Scala dei Turchi.La kermesse nasce nel 2019, con l’obiettivo di celebrare la cultura e la musica e valorizzare la provincia di Agrigento e il suo ricco patrimonio.Un’ondata di energia all’insegna di concerti, boat party, cineforum, talk, live show e tanto altro in programma dal 4 al 9 agosto.L’edizione 2024 del Light Blue Festival, che prevede la partecipazione di grandi artisti del panorama indie e non solo, ha l’obiettivo di unire diverse generazioni attraverso la musica ed è stata presentata al pubblico lo scorso 21 maggio con l’anteprima dell’evento “Visioni Sonore”, un progetto nato nel 2021, durante la pandemia, che vede la presenza un dj set unico, eseguito rigorosamente in luoghi significativi del territorio agrigentino.Novità di quest’anno è il dj set con Ralf, artista di fama internazionale, nei pressi di una location patrimonio Unesco come la Scala dei Turchi.Tutti gli appuntamenti della prossima edizione del Light Blue Festival sono pubblicati sul sito ufficiale https://www.lightbluefestival.it/

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA