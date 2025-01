Ambra Angiolini è “Oliva Denaro” in scena al teatro Al Massimo

spettacoli

Un personaggio femminile che non si può non amare, interpretata da una straordinaria Ambra Angiolini protagonista di “Oliva Denaro”, in scena al teatro “Al Massimo” dal 24 gennaio all’1 febbraio prossimo.La regia è di Giorgio Gallone, le musiche di Paolo Silvestri, scene e costumi di Guido Fiorato”. Lo spettacolo è ispirato alla storia vera di Franca Viola, la ragazza siciliana che a metà degli anni 60 fu la prima, dopo aver subito violenza, a rifiutare il cosiddetto “matrimonio riparatore”. All’inizio Oliva è una quindicenne che nell’Italia di quegli anni, dove la legge stabiliva che se l’autore del reato di violenza carnale avesse poi sposato la “parte offesa”, avrebbe automaticamente estinto la condanna (anche se ai danni di una minorenne), cerca il suo posto nel mondo.