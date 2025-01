Angelo Duro: la fine del mondo e l’inizio del suo dominio al cinema.

spettacoli

Angelo Duro, l’irriverente comico che ha fatto del politicamente scorretto il suo marchio di fabbrica, colpisce ancora. Il suo ultimo film, uscito in sordina, senza la solita macchina promozionale, ha letteralmente sbancato il box office, conquistando il primo posto al botteghino già al suo debutto. Un successo inatteso, ma non sorprendente per chi conosce il seguito di cui gode l’artista siciliano. Sui social, Duro ha celebrato la vittoria postando una foto con il dito medio alzato e la didascalia: “Questo non è solo un dito medio ma è anche il numero uno, perché il film è primo in classifica degli incassi di ieri. Ve lo dicevo che sono la fine del mondo”. Un messaggio chiaro e diretto, che riassume lo spirito ribelle e anticonformista che da sempre caratterizza la sua figura. Il trionfo al cinema arriva dopo anni di gavetta e di battaglie contro un sistema che spesso sembra voler imbrigliare la sua creatività. Duro, infatti, è stato più volte censurato e ostracizzato dalla televisione. Nonostante le proposte allettanti, ha sempre rifiutato di piegarsi alle imposizioni, preferendo mantenere la propria autenticità e la propria libertà artistica. “Io sono la fine del mondo” è il titolo del suo ultimo film, ma potrebbe essere anche il suo mantra. Un artista che, con la sua comicità provocatoria e senza filtri, continua a scardinare le convenzioni e a far riflettere il pubblico. Un successo che dimostra come, in Italia, ci sia ancora spazio per chi osa essere diverso. Il trionfo di Angelo Duro è anche una vittoria per l’indipendenza artistica. In un’epoca dominata dai format e dai prodotti omologati, il comico palermitano ha dimostrato che si può fare successo senza scendere a compromessi e mantenendo la propria autenticità. Un esempio per tutti coloro che vogliono esprimere la propria creatività senza sottostare alle regole del sistema.