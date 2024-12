Ballando con le Stelle, Angelo Madonia si sfoga a Domenica In: «Ecco perchè mi hanno cacciato»

In tv

Il maestro di ballo, che faceva coppia con Federica Pellegrini, aveva dovuto lasciare il programma dopo uno scontro con Selvaggia Lucarelli

«Io non ho parlato per una forma di rispetto verso il programma e la persona che ho seguito per nove settimane, perchè stava facendo un percorso professionale a cui ho contribuito». Angelo Madonia, ballerino e coreografo in coppia con Federica Pellegrini, il maestro allontanato da Ballando con le stelle alcune settimane fa, spiega per la prima volta a Mara Venier a Domenica in, che cosa è successo. Che cosa ti rimproveri? «Non c’è peggior cosa quando le cose non sono contestualizzate, non c’è possibilità di replica. Non posso stare qui a spiegare se io mi occupo di tutte le comunicazioni, viene mandato il messaggio che stavo al telefono. Non ero distratto da Sonia (Bruganelli ndr, sua compagna e concorrente), ma dal mio lavoro, dal mio ruolo. Sono andato via con i 10, col massimo dei voti.

Sono stato trattato in modo eccessivamente rigoroso, prima i dieci poi mi cacciano qualcosa non va. Sono stato cacciato perchè? Nella comunicazione che mi è arrivata si diceva che mi sono comportato in modo non in linea con la linea del programma, con la giuria». Hai risposto in modo duro a Selvaggia Lucarelli, dice Mara Venier: «bisognava parlare del lavoro e del sacrificio che stavamo facendo, invece venivano portati altri argomenti che non c’entravano niente col mio lavoro, è da 30 anni che faccio il mio lavoro con serietà. Non a caso sono il più titolato nel cast di Ballando».

«Sono cose che accadono, che ti lasciano un segno, ti fanno migliorare e andare avanti». Te lo aspettavi? «No non me lo aspettavo, quando sai che non hai fatto nulla di grave. Con Federica le cose andavano bene. Il lunedì sono stato convocato, la produzione mi ha convocato. Mi hanno detto della decisione, io ho detto poche parole, non parlo molto. Inizialmente mi hanno proposto il modo per comunicare questa decisione. Io ho parlato con le mie persone di fiducia che temevano ripercussioni per la mia immagine. Alle mie figlie ho detto che avevo completato il lavoro che avevo fatto». ”Non c’è stato nessuno scontro con Federica Pellegrini, non c’erano cose da chiarire, la discussione non riguardava lei. Stavano sempre a parlare della mia vita privata, ma io non c’entravo nulla, ero solo al servizio del programma”. «Hai sclerato – dice Venier – non hai sopportato che si parlasse della tua vita privata ma lo dovevi mettere nel conto, lo sapevi». «Io dico che quando sto lavorando bisogna parlare del mio lavoro.