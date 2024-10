Barbara D’Urso a “Ballando con le Stelle” lascia tutti di stucco e si toglie qualche sassolino dalla scarpa

In tv

La conduttrice televisiva è stata ospite nello spazio "Ballerina per una notte". La sua partecipazione era molto attesa. E lei non ha deluso

Ha ballato quasi come una ballerina professionista. Barbara D’Urso, ieri sera ballerina per una notte a “Ballando con le Stelle”, non ha deluso.

Ha incassato i complimenti di tutti per la sua esibizione di bachata e salsa con il maestro Gianni Scandiffio, persino quelli di Selvaggia Lucarelli con la quale da sempre non corre buon sangue (la giornalista è stata più volte querelata dall’ex conduttrice di Canale 5, ndr.).

“da quant’è che non ci vediamo? quante querele fa? c’era ancora lo statuto albertino”“e quante cose da querelare hai fatto tu?”questo momento è storia della televisione italiana#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/ZVHFmHu4lU — marti|addictedtoleserietv (@addictedtolese2) October 5, 2024

“Barbarella”, che al pari dei concorrenti ha registrato delle clip in cui ci si racconta, si è tolta anche qualche sassolino dalla scarpa con bordate chiare a chi ha concluso il suo contratto a Canale 5, emittente televisiva dove per anni ha condotto tanti programmi a cominciare da “Pomeriggio 5”. «E’ stato come quando in un matrimonio, che dura da tempo e dove tutto è sempre andato bene, all’improvviso lui se ne va e senza motivo», ha detto la D’Urso facendo riferimento a come è stata “liquidata” dalla proprietà Berlusconi. Poi ha aggiunto: «Prima con la D’Urso tutti a dire che c’era la tv trash e ora che non c’è più la D’Urso il trash è finito?».