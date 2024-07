Bella Thorne a Taormina con il suo corto Unsettled: «Convivere con l’abuso sessuale è difficile, lo stupro è come un omicidio»

IL PERSONAGGIO

L’eclettica ventiseienne attrice, cantante e regista oggi protagonista al TaoFillFest in una doppia veste

«Il principale messaggio del mio corto, Unsettled, è che convivere con un abuso sessuale, come è capitato a me, è la cosa peggiore in assoluto. È quello che volevo mostrare in tutti i particolari in modo che il pubblico potesse davvero immedesimarsi in quello che Jason, il protagonista del mio film breve, ha vissuto. La violenza sulle donne, a livello di sofferenza, è pari a quella dell’omicidio, una cosa quest’ultima verso cui sono un po’ scettici solo gli uomini». Così l’eclettica ventiseienne Bella Thorne, attrice, cantante e regista, oggi al Taormina Film Fest dove è nel doppio ruolo di attrice e regista.

È infatti Divinity la protagonista del comedy-horror Saint Clare di Mitzi Peirone film ambientato in una piccola città che racconta la storia di una giovane donna solitaria perseguitata da voci che la inducono a commettere omicidi che non vengono mai scoperti o puniti, finché il suo ultimo crimine rivelerà il perché della sua ferocia, ed è invece regista al suo secondo cortometraggio appunto Unsettled. Qui ad essere abusato è un gay, Jay (interpretato da Jason Park, il vero protagonista di questo fatto di cronaca avvenuto nel 2010) capitato una sera in un club-gay sbagliato in Oklahoma. Il ragazzo si ritroverà poi legato in un fatiscente bagno per una lunga notte di orrore.

«Dirigere e scrivere sono diventati importanti per la mia quotidianità e per la mia stessa sanità mentale. Se fai sempre lo stesso lavoro alla fine diventi arida e manchi di quella forza che necessita l’amore per l’arte» dice la Thorne.

La paura

Paura di qualcosa? «Solo delle rielezioni» facendo ovviamente riferimento a quelle di Donald Trump dice la Thorne conosciuta per il ruolo di Cece Jones nella serie Disney Channel A tutto ritmo e Paige Townsen per la serie teen drama, Famous in Love.

Famosa sin da giovanissima la Thorne è praticamente vissuta sotto i riflettori: «Sono consapevole delle conseguenze del dover crescere sotto i riflettori. Può essere rischioso, ma il rischio esiste a prescindere qualsiasi cosa tu faccia nella vita. Ogni percorso prevede delle difficoltà da affrontare. È inevitabile».

Un messaggio ai giovani? «Mi auguro possano continuare a portare avanti le idee necessarie per costruire una comunità, un’America migliore. Per secoli hanno tentato di far sentire la loro voce e indicare il cambiamento per difendere gli ultimi. Credo che comunque tanti progressi siano stati fatti anche per quanto riguarda l’inclusività».