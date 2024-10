Calcio: Como; Fabregas, Lazio importante per capire dove siamo

agenzia

'Dopo il Torino sono arrabbiato non triste'

MILANO, 29 OTT – “Sì, è una squadra forte, ovviamente. Giocatori di tantissima qualità, di alto livello. Si vede c’è dietro un grande lavoro e mi piace giocare partite così. Tutti questi sono test che vanno molto bene per per la squadra e anche per noi per capire dove siamo”: lo dice Cesc Fabregas, allenatore del Como, nella conferenza in vista della sfida contro la Lazio in programma giovedi’. Fabregas risponde anche sulla partita contro il Torino persa di misura. “Triste, no? Arrabbiato sì, perché – spiega – penso che questa squadra sta meritando tantissimo: siamo la seconda squadra in tutto il campionato che concede di meno e la Juventus è la prima”.

