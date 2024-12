Capodanno, non solo Catania: musica di qualità e divertimento assicurato in tante piazze della Sicilia

GLI EVENTI

Ecco tutti i concerti che stanno per aprirsi nell'Isola per questa lunga notte che saluta il 2024 e dà il benvenuto al 2025

Il capodanno accende il Meridione d’Italia. Se la Calabria, a seguito del successo de “L’Anno che verrà 2024” a Crotone, condotto da Amadeus, replica nello scenografico lungomare di Reggio Calabria con il concerto in onda su Rai 1, quest’anno condotto da Marco Liorni con ospiti grandi star come I Ricchi e Poveri e Cristiano Malgioglio, la Sicilia sfodera un poker d’assi con i più grandi artisti nazionali e internazionali e tanto altro di più.

A Catania le luci si accenderanno sul palco di piazza Duomo con il concerto in onda su canale 5 e sulle radio del gruppo Mediaset condotto dalla signora del Mattino di Canale 5 Federica Panicucci e da Fabio Rovazzi. Sul palco si esibiranno Marco Masini, Paola & Chiara, Umberto Tozzi, Spagna, Riccardo Fogli, Riki, LDA, Alberto Urso, Baby K, Berna, Cioffi, El Ma, Grelmos, I Desideri, Ludwig, Mida, Mietta, Paolo Meneguzzi, Vida Loca. Ospite d’eccezione Gigi D’Alessio, artista partenopeo particolarmente acclamato e legato al capoluogo etneo sin dai suoi esordi a metà degli anni ’90, che torna ora nel capoluogo etneo dopo il successo di questa estate al Giardino Bellini.

A Messina la festa è già iniziata al Palarescifina con Laura Pausini e si concluderà questa notte di capodanno con l’evento speciale “Happy 2025”, dell’artista romagnola che ha voluto omaggiare la Sicilia scegliendo proprio la città dello Stretto come ultimo step di una memorabile tournée, la sua decima mondiale che celebra i 30 anni di una carriera senza eguali. Per l’opening delle tre date a Messina è stato scelto dalla stessa Laura il giovane artista di origine ragusana Nico Arezzo, fresco di pubblicazione del suo primo album di inediti “Non c’è mare” e selezionato grazie all’iniziativa “Il mio palco: Il tuo palco”.

Ma Messina riserva anche in piazza Duomo lo show di RdS con la banda “Tutti pazzi per RdS” capitanati da Rossella Brescia, insieme a Giacomo Ciccio Valenti e Baz.

In questa “sfida” , se così un po’ goliardicamente e campanilisticamente possiamo chiamarla, in cui a vincere è senza dubbio tutta l’isola, Palermo non resta indietro e sfodera in piazza Ruggero Settimo il concerto di uno dei più grandi artisti della musica popolare contemporanea, Biagio Antonacci, che si esibirà con “Tutti a Palermo”, lo spettacolo che segna il ritorno dell’artista in concerto in città dopo ben 25 anni di assenza.

Accompagnato dalla sua band, il cantautore milanese, dedicherà al pubblico palermitano gli ultimi singoli estratti dall’album “l’inizio”, senza tralasciare i brani che hanno segnato la sua ormai trentennale carriera. A scandire i momenti della festa del 31 dicembre in piazza ci sarà Radio Italia. Sul palco le voci di Paoletta e Mauro Marino condurranno lo show introducendo i live e alternandosi al dj-set. L’apertura della serata sarà affidata a Mario Incudine che con la sua band presenterà al pubblico il proprio repertorio.

A Palermo risponde Augusta da piazza Castello con Francesco Gabbani. La serata partirà alle 22, con il palco che ospiterà il cantautore capace di coinvolgere con la sua musica e far ballare e cantare il pubblico con i suoi successi più amati e pronto a calcare nuovamente l’ambito palco nazionale al prossimo Sanremo 2025 di Carlo Conti.

Ma i palcoscenici siciliani in festa per l’ultima notte dell’anno non finiscono qui. Nel suggestivo paesaggio di Maletto, nei pressi di Bronte, in piazza XXIV Maggio, si festeggerà con la signora della musica leggera italiana, Fiorella Mannoia, sempre impegnata a difesa dei diritti umani e delle donne in difficoltà. A Pozzallo si aspetterà il nuovo anno con Gerardina Trovato, tornata dalla scorsa estate sulla cresta dell’onda. Nelle zone del palermitano si distingue Cerda con il concerto a piazza La Mantia dei Mattia Bazar e la nuova voce solista straordinaria di Luna Dragonieri.