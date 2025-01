“Drop the Bass”, all’Agricantus di Palermo il nuovo progetto musicale del bassista Stefano India

MUSICA

Il concerto esplora il dialogo tra strumenti e stili, regalando al pubblico un viaggio sonoro ricco di suggestioni

Forza creativa e tecnica sono le due forze propulsive che hanno dato origine a “Drop the Bass”, nuovo progetto musicale del pluripremiato bassista siciliano Stefano India, che martedì 21 gennaio alle ore 21 debutta come compositore al Teatro Agricantus di Palermo. L’artista, che vanta una carriera già ricca di successi in festival prestigiosi come il Blue Note di Milano, Jazzahead! e A to Jazz, porterà sul palco del teatro di via XX Settembre composizioni inedite che fondono la tradizione fusion con sonorità acustiche. Il pubblico assisterà a un’esperienza musicale unica, un ascolto inusuale che combina la tecnica raffinata di Stefano India con la forza creativa di un trio d’eccezione: Fabiano Petrullo ai sassofoni, Valerio Dainotti al piano e alle tastiere e Riccardo Salvatore alla batteria. Il concerto esplora il dialogo tra strumenti e stili, regalando al pubblico un viaggio sonoro ricco di suggestioni, con brani che fanno parte anche di una video-serie a puntate disponibile sul canale youtube dell’artista.

Stefano India

Diplomato con lode e menzione al Conservatorio di Palermo sotto la guida del Maestro Fabio Crescente, Stefano India ha approfondito il repertorio jazzistico e l’improvvisazione con artisti di grande calibro ed ha suonato con figure di spicco come Matteo Mancuso, Peter Erskine, Raphael Gualazzi, Fabrizio Bosso e Bebo Ferra. La sua carriera è già costellata da premi prestigiosi quali il Premio Nazionale delle Arti nel 2018, Chicco Bettinardi nel 2020, il Premio Paolo Randazzo nel 2019 e il Premio Enzo Randisi nel 2016.

Al Teatro Agricantus la passione per la grande musica continua a pulsare e fino ad aprile sono attesi tre grandi concerti. Martedì 25 febbraio il teatro diretto da Vito Meccio ospiterà “Napulitanata” con Peppe Servillo e Cristiano Califano che, insieme sul palco, celebreranno la ricchezza musicale e culturale di Napoli.

Cristiano Califano e Toni Servillo in “Napulitanata”

Il 25 marzo è atteso il ritorno del pianista Remo Anzovino che presenterà il suo nuovo “Atelier” (in uscita il prossimo 24 gennaio su etichetta Decca Italy), album con cui l’artista celebra il suo percorso ventennale e che raccoglie 20 tra i suoi brani più significativi, riarrangiati per piano solo e registrati in due irripetibili serate nello studio di Giorgio Celiberti.

Remo Anzovino, foto di Paolo Grasso, Atelier

Martedì 8 aprile, infine, conclude questo primo ciclo di concerti “More Morricone”, progetto con cui Ferruccio Spinetti e Giovanni Ceccarelli rendono omaggio all’arte del grande Ennio Morricone, focalizzandosi sulla sua opera musicale dedicata al cinema.

Ferruccio Spinetti e Giovanni Ceccarelli, foto di Giovanni Canitano per Officina Pasolini

INFORMAZIONI

Biglietto: € 15. Biglietteria via XX Settembre, 80, telefono 091309636 da martedì a sabato ore 11-13.30 e 17- 20; domenica ore 17–20. Biglietteria on line: https://agricantus.cloud/ e https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/

Luogo: Teatro Agricantus, Via XX Settembre, 82a, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 21/01/2025

Data Fine: 21/01/2025

Ora: 21:00

Artista: Stefano India