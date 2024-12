È uscito “Otosfera” il nuovo album di Alessandro Presti

spettacoli

La sublimazione di un'intensa attività di studio e ricerca di un proprio suono

Dalla creatività di Alessandro Presti, uno dei più grandi talenti della nuova generazione, nasce “Otosfera”, registrato a Praga con la Czech National Symphony Orchestra diretta dal Maestro Gaetano Randazzo. Un’opera sinfonica siciliana contemporanea con influenza classica, nella quale confluiscono musica mediterranea, afro-americana, latina, musica colta europea ed echi dei canti arcaici di tradizione orale siciliana. L’album è disponibile in tutte le piattaforme digitali a partire da oggi e anticipato dal brano “Otosfera II”, è la sublimazione di un’intensa attività di studio e ricerca di un proprio suono, sia compositivo che timbrico, e di un profondo lavoro di introspezione da parte dell’autore.