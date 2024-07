Etna in Scena, da Cammariere a Concato fino al tributo a Pino Daniele: presentato il programma

la kermesse

L'edizione 2024 a Zafferana

«Nonostante il poco tempo a disposizione, a seguito della tornata elettorale che ci ha riconfermati alla guida della cittadina etnea…Siamo riusciti ad allestire al meglio l’edizione 2024 di “Etna in scena“ ricco contenitore di arte , spettacolo, danza, musica, teatro , cabaret e grandi eventi. che è iniziata con “Teatri riflessi ” festival internazionale di corti performativi ” e si concluderà il 13 settembre. Abbiamo dato vita ad un cartellone di tutto rispetto con ospiti nazionali e internazionali che conferma Zafferana Etnea centro propulsore di arte e cultura e spettacoli ( per tutti i gusti e tutte le età) attraverso i quali veicola un turismo di qualità e puntando i riflettori delle attività spettacolistiche non solo nell’anfiteatro Falcone e Borsellino e nel centro storico di Zafferana, ma anche sulle frazioni , sulle piazze e sulle borgate, perché turisti e visitatori possano conoscere e valorizzare le peculiarità offerte da tutto il territorio».

A parlare è il sindaco Salvatore Russo nel corso della presentazione ufficiale di “Etna in scena“ edizione 2024 svoltosi nella Sala consiliare e che quest’anno vedrà la Pro loco guidata dal presidente Vincenzo Pappalardo coorganizzatrice e coordinatrice della kermesse assieme all’assessorato al turismo e spettacolo con a capo Salvo Coco che ha aggiunto: «Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti nonostante i tempi stretti. La sinergia con impresari , associazioni , partner e sponsor – ha spiegato l’assessore Coco- ci hanno permesso di portare artisti come Sergio Cammariere ( 27 luglio), Fabio Concato, ( 28 luglio) Noa , (5 agosto), il Tre ( 7 agosto), , Ermal Meta (24 agosto) e altri, valorizzare i nostri artisti siciliani, i nostri cabarettisti , il teatro nazionale, regionale e locale. Una grossa novità è costituita dall’inserimento della cultura nel cartellone di “Etna in scena “». A parlarne l’assessore al ramo Ata Pappalardo :«Abbiamo deciso – ha spiegato l’assessore Pappalardo – di aprire alcune finestre sulla cultura grazie all’associazione Calicanto che ha promosso due eventi imperdibili : la presentazione del libro “Etna” di Nadia Terranova( 25 luglio) e “Virdimura “ di Simona Lo Iacono ( 13 settembre)».