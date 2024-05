Fedra e il labirinti della sua mente in scena al Teatro Greco

Tragedie

Parla il regista Paul Curran, dall’11 maggio per stagione Inda

Due suicidi per salvare l’onore quest’anno al Teatro Greco di Siracusa. Aiace e Fedra non reggono la vergogna e scelgono di togliersi la vita. In Fedra troveremo in scena un palazzo diroccato, il palazzo reale di “Fedra» di Euripide, seconda tragedia della 59° Stagione dell’Inda al Teatro di Siracusa. Quel palazzo è la rappresentazione della mente di Fedra, e di Teseo, un marito non amato che in un sol colpo perderà moglie e figlio.