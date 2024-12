Feste d’Inverno, emozioni e applausi per i primi appuntamenti. Gran finale il 22 dicembre

siracusa

L'appendice natalizia delle Feste Archimedee di Siracusa.

Sono entrate nel vivo le Feste d’Inverno, appendice natalizia delle Feste Archimedee di Siracusa. Dopo l’overture del 14 dicembre, all’Antico Mercato di Ortigia, con le vellutate note del Maestro Antonio Canino, al pianoforte insieme al giovane virtuoso Valerio Chiaramonte, e dopo gli applausi a scena aperta per il Coro d’insieme dell’istituto comprensivo Wojtyla-Chindemi e dell’Accademia delle Musae Auser – scuola di Musica “Nino Cirinnà”, diretto dal M° Mariuccia Cirinnà, ieri è stata la volta di una straordinaria suggestione al museo.

Il museo archeologico regionale Paolo Orsi ha infatti prestato le sue sale ricche di preziosi reperti per un intenso racconto tra arti e storia. Ad accogliere i visitatori, le luci di giovani etoille che hanno tracciato un percorso intimo ed emozionante verso il settore C, dove si sono sviluppate le intense perfomance al femminile, curate da Vincenzo Macario. Di grande impatto l’esibizione di gruppo nella sala che ospita il sarcofago di Adelfia.

A completare l’arco emozionale dell’inedito pomeriggio al museo, le note degli Aretusa Cantores, diretti da Mirella Furnari e da Rita Patania. Un ensamble, di musica e danza, che ha reso il museo uno spazio vivo, di incontro e condivisione anche grazie al valore aggiunto, e per certi versi sorprendente, della scacchistica dell’istituto comprensivo Lombardo Radice, diretto da Alessandra Servito.

Il 22 dicembre, l’ultimo degli appuntamenti con le Feste d’Inverno. A pochi giorni dal Natale, l’intrattenimento incontrerà la solidarietà e la condivisione. Per l’intera giornata, nella chiesa di Bosco Minniti sarà realizzata una raccolta di giocattoli da destinare ai bambini meno fortunati del quartiere. Inoltre, a partire dalle ore 10.00, attivo il laboratorio “Crea il tuo addobbo di Natale con i mattoncini da costruzione”, iniziativa aperta a tutti i bambini che potranno dare forma alla loro immaginazione realizzando elementi decorativi personalizzati, utilizzando mattoncini da costruzione donati da Heart4Children APS (che è partner del Gruppo LEGO). Un’occasione speciale per liberare la fantasia e rendere il proprio Natale ancora più speciale, grazie alla preziosa collaborazione dei volontari della Bacchetta Magica ETS.