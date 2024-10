“Fiera di me”, i trent’anni di carriera di Irene Grandi diventano un tour

L'intervista

Due le tappe siciliane di novembre

Trent’anni di carriera non sono soltanto una meta da raggiungere, bensì resistere a!le tendenze, al decorrere del tempo, al desiderio di innovarsi, trattenere come un fermo immagine quanto realizzato.

Irene Grandi taglia questo traguardo, scruta il futuro senza dimenticare il passato, un tour itinerario creato intorno a tappe indelebili…

“Fiera di me”, un giro di concerti per festeggiare trent’anni di attività artistica

Il dna musicale è iniziato con varie formazioni, una interamente al femminile, “Le matte in trasferta”, accanto alla mia amica “Simona Bencini”, ci si muoveva in Toscana per puro divertimento.

Pino Daniele e Jovanotti.

Hanno avuto importanza, una simpatia sbocciata in modo istintivo, Pino era nel cuore della mia famiglia per le sue canzoni, Lorenzo era attratto dalla mia vivacità, dall’essere rock’n’roll

Vasco Rossi.

Il secondo estimatore, allettato dall’attitudine verso il rock, gli sono riconoscente, insieme a Gaetano Curreri ha scritto “La tua ragazza sempre” e ” Finalmente Io”

Stefano Bollani.

Esploratore dell’anima, un viaggio per uscire dall’abituale cliché

Francesco Bianconi dei “Baustelle e Peppe Rinaldi in arte “Kaballà”, per la recente “Universo”

Bellissima coincidenza, proficua, esaltante,entusiasta della collaborazione

Il consuntivo relativo ai tre decenni

“Fiera di me”, non solo una canzone, anche documento su questi anni attraversati nel bene e nel meno bene.