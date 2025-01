“Gatta ci cova”, il grande classico del teatro popolare rivive al Musco con Eduardo Saitta

Catania

Dall'8 al 26 gennaio con la regia di Antonello Capodici

Eduardo Saitta nei panni dell’ingenuo padron Isidoro è il protagonista di “Gatta ci cova”, la nuova commedia prodotta dall’associazione culturale ABC in scena dall’8 al 26 gennaio al Teatro Angelo Musco di Catania. La regia è di Antonello Capodici che ancora una volta rinnova uno dei grandi classici del teatro popolare. In scena con Eduardo Saitta ci saranno Salvo Saitta, nel ruolo dell’Avvocato, e poi Alberto Abbadessa, Francesca Agate, Gianluca Barbagallo, Verdiana Barbagallo, Alfio Belfiore, Antonello Capodici, Adriano Fichera, Eleonora Musumeci e Ramona Polizzi. Le scene sono di Salvo Manciagli, i costumi di Graziella Torretti.

Il ricco ma sempliciotto proprietario terriero padron Isidoro è preso di mira dalla sua abile e furba sorellastra ‘Ntonia, la quale, abilmente consigliata da astuti legali, riesce a carpirgli la donazione di tutte le sue proprietà in cambio di una vana – quanto generica – promessa di “possesso in vita”. Quando Isidoro si accorge del tranello in cui è caduto, cerca di rendere nullo l’atto che ha sottoscritto invocando l’art. 1083 del Codice Civile: adozione o legittimazione di un figlio. Nella sua fattoria vi è infatti una ragazza, Vanna, figlia della “massara” ‘gna Mena, incinta del fidanzato, nel frattempo morto.

“Durante le prove a tavolino – racconta Eduardo Saitta – mi fermavo più volte riflettendo sulla poesia di questo testo. In tanti anni di carriera non lo avevo mai trattato, soprattutto per una questione di età. Oggi questa operazione mi consente di affrontare un lavoro completo, dalla risata ora amara, ora ingenua, ora di cuore, al dramma puro, al dolore di chi viene tradito, ma soprattuto mi da la possibilità di essere uno dei personaggi più belli del teatro popolare siciliano”.

“Isidoro ha qualche disturbo, è vero – continua Saitta – ma conserva quella umanità e quella verità che lo rendono unico agli occhi di chi lo vuol bene. E se un personaggio è voluto bene dagli altri personaggi all’interno di una vicenda, è praticamente impossibile che non gliene voglia il pubblico. È un dipinto dai mille colori, dalle mille sfumature e venirlo a vedere significa avere la possibilità di appendere questo dipinto in galleria”.

Cavallo di battaglia dei più grandi interpreti del Novecento (primo fra tutti Angelo Musco) ecco dunque una sorprendente rilettura della ormai proverbiale vicenda dell’ingenuo padron Isidoro e della sua terribile sorellastra: la vicenda ingarbugliata di una donazione (invero più estorta che spontanea) come miccia di una pirotecnica girandola di fragorose risate. Anche questa produzione insegue l’obbligo del rinnovamento, com’è naturale per qualsiasi classico teatrale. Ritrova, nelle idee nuove della regia di Antonello Capodici e nella bravura del suo protagonista Eduardo Saitta, una leggerezza e una grazia che, nelle varie interpretazioni più o meno storiche, si era cristallizzata in maniera. Una sorta di contenitore di gag estemporanee, sempre più distante dalla profonda ed intelligente ironia del testo originario.

Eduardo Saitta ne fa, oggi, il racconto poeticissimo di una sconfitta, ma anche di una possibile rivincita. Il “suo” Isidoro parla con la campagna e con gli animali, con in vivi e con i morti; si confonde, si smarrisce: tratteggia in maniera soave l’immagine di un “Forrest Gump” ante litteram. Naif ma autentico, comicissimo ma senza l’inganno del ridicolo.

“Gatta ci cova” è uno spettacolo che fa molto ridere e molto commuovere. Delle disgrazie e delle fatiche del vivere quotidiano. Nella cornice, poeticissima, che la regia sceglie per inscrivervi lo spettacolo, vivono e si muovono, i personaggi senza tempo di una storia emblematica.